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إيطاليا تؤكد التزامها بمراقبة وقف إطلاق النار وحظر السلاح بليبيا

الخميس 25/مارس/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
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أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال زيارته طرابلس، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الالتزام بمراقبة وقف إطلاق النار وحظر التسليح في ليبيا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساند مسار الاستقرار في ليبيا على طريق السلام، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.


وأكد "دي مايو" أن التعاون مع ليبيا سيتواصل لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما أعرب عن ارتياح بلاده لإعادة فتح تصدير النفط الليبي وتبني أجندة حكومة الوحدة للأمور العاجلة لليبيين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيريه الألماني والإيطالي بمدينة طرابلس، دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الليبية الجديدة، مشددا على أنه يتم العمل على انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا.

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