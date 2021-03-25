الفيفا يقرر تأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا

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الفيفا يقرر تأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا
الخميس 25/مارس/2021 - 05:01 م
رامي بشاي
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تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي "فيفا"، يُفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" للفريق.
وكان الاتحاد الدولي "الفيفا"، قد ألزم الزمالك بسداد قيمة مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة انتقال شيكابالا للفريق.
وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك خطابًا لـ"فيفا" تخطرهم خلالها بعدم أحقية سبورتنج لشبونة الحصول على مستحقاته المالية، لنظر القضية حاليا بالمحكمة الرياضية.
وعقدت المحكمة الرياضية جلسة استماع بين مسؤولي الزمالك وسبورتنج لشبونة على أن تصدر قرارها الأخير خلال شهور قليلة.
وأقر "فيفا" في خطابه الأخير تأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة لحين فصل المحكمة الرياضية في القضية.
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