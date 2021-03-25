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الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب تزايد مخاوف التعافي الاقتصادي

الخميس 25/مارس/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
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هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الخميس إذ زاد قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد عقب جولة جديدة من القيود الهادفة لمكافحة جائحة فيروس كورونا في منطقة اليورو وتضرر الأسهم الصينية جراء مخاوف تنظيمية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، فيما قادت أسهم النفط والغاز والبنوك والتجزئة الانخفاض.

وتلقت معنويات المستثمرين في أنحاء العالم ضربة بعد عمليات بيع لأسهم التكنولوجيا الصينية بفعل مخاوف من إلغاء إدراجها في بورصات أمريكية، بينما شهدت ألمانيا أكبر زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا منذ التاسع من يناير.

ونزل سهم إتش أند إم 1.9 بالمئة بعد أن بدا أن شركة تجارة تجزئة إلكترونية صينية واحدة على الأقل حذفت منتجات الشركة عقب تعرض الشركة السويدية لهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي لقولها إنها تشعر “بقلق بالغ” إزاء تقارير عن عمالة قسرية في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين.

وتراجعت أسهم شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية أيضا والتي تعرضت لهجوم 3.2 بالمئة.

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