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تعرف على مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الجيزة (انفوجراف)

الخميس 25/مارس/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقي اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

من ضمن الـ138 مركز ووحدة ومستشفى على مستوى الجمهورية، تم تخصيص 24 مركزًا بـمحافظة الجيزة، هم:

1- مستشفى الشيخ زايد التخصصي
2- مركز فاكسيرا
3- مركز صحة ميت عقبة
4- المركز الطبي بشرق الفيوم بـ إدارة أكتوبر
5- المركز المتميز بـ الأخصاص
6- مركز طبي نزلة السمان
7- مركز طبي كفر نصار
8- مركز طبي كفر طهرمس
9- مركز طبي بولاق الحضر
10- مركز طبي المنيب
11- مركز طبي طناش
12- مركز طبي غرب المطار
13- مركز طبي عزيز عزت
14- مركز الطلبية
15- مركز الكونيسة
16- مركز المعتمدية
17- مركز شبرامنت
18- مركز صول
19- مركز كفر ترك
20- مركز الطرفاية
21- مركز نكلا
22- مركز طبي البراجيل
23- وحدة الباويطي
24- الطبية
25- مركز بهرمس
تعرف على مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الجيزة (انفوجراف)
تعرف على مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الجيزة (انفوجراف)

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