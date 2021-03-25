مسيرة للقطاع الوقائي بمعظم الإدارات الصحية للإعلان عن بدء الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

انطلقت اليوم مسيرة للقطاع الوقائي بمعظم الإدارات الصحية للاعلان عن بدء الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المزمع انطلاقها يوم الاحد 28 مارس وتستمر لمدة اربع ايام وتنتهى فى 31 مارس الجاري، جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد عبداللطيف مكى - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



الجدير بالذكر انه سيتم التطعيم من خلال فرق طبية مدربة منتشرة بجميع قرى ومدن المحافظة وتضم فرق متحركة من شقة الى شقة وفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة والاطفال المستهدفين من عمر يوم حتى خمس سنوات مصريين وغير مصريين علما بان التطعيم آمن وبالمجان.





وأكد مكي جاهزية مديرية الصحة بالدقهلية لتحقيق المستهدف المطلوب تحقيقه حتى تظل صحة الدقهلية على عهدها دائمآ في التقدم ولاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الأطفال.