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بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد البشارة في الإسكندرية

الخميس 25/مارس/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس غبطة أبينا البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي احتفالًا بعيد البشارة، بدير سيدة البشارة بكينج مريوط بالإسكندرية.

شارك غبطته في الصلاة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل الإيبارشية، والأب كيرلس تامر، راعي الكنيسة ورئيس الدير، ولفيف من الأباء الكهنة رعاة كنائس الإسكندرية، والأب يوسف أسعد راعي كنيسة شبرا، والأب يوحنا عادل، راعي كنيسة السيدة العذراء بالمعادي.

وألقى غبطته كلمة العظة والتي بدأت بتهنئة الحضور، وجميع أهل الدير، حيث أن الدير هو مكان مبارك ومؤثر، وبالرغم من بعد المسافات التي تفرقنا ولكننا متحدون في الصلاة الحقيقة النابعة من القلب، كما ان عيد البشارة ليس مرتبط فقط بالعذراء، ولكنه ايضًا مرتبط بسر التجسد.

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