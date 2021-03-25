التحريات تكشف ملابسات شروع بائع في قتل آخر بالبدرشين.. " عايز يفرش البضاعة مكانه"

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات تعدي بائع بسوق البدرشين، على آخر، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، إذ تبين أنه وقع خلافًا بين البائعين بسبب الخلاف على افتراش، البضاعة بالسوق.



وبينت التحريات، أن أحدهما تعدى على الآخر بالضرب بقطعة خشبية، محدثًا إصابته بجرح قطعي بالرأس، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



كان ورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بتلقي الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بأحد الأسواق بنطاق المركز.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة النقيب محمد جمال برغش معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وبائع آخر بسبب الخلاف على افتراش البضاعة.



وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.