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مانشستر سيتى يستهدف التعاقد مع نجم يوفنتوس

الخميس 25/مارس/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع لاعب وسط يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، يرغب في تدعيم وسط ملعبه، بالتعاقد مع أدريان رابيو لاعب خط وسط يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة، أن جوارديولا سيجد صعوبة في إبرام الصفقة، نظرًا لأن يوفنتوس ليس مستعدًا لترك رابيو، خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن يوفنتوس لا يمانع في رحيل لاعبه الويلزي آرون رامسي، الذي عانى من تكرار الإصابات، وهناك رغبة من قبل كل من ليفربول ووست هام يونايتد للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن أليكس ساندرو ومريح ديميرال ودوجلاس كوستا ثلاثي يوفنتوس، لديهم عروض من الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا.

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