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وفاة 3 مصابين جدد في حريق مصنع العبور

الخميس 25/مارس/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن مصدر بمستشفى السلام بالقاهرة، وفاه 3 مصابين من أبناء محافظة الشرقية، ضمن ضحايا حادث حريق مصنع سبيد للملابس الجاهزة، بإسكان الشباب بالعبور، كانوا محجوزين بالمستشفى، إثر إصابتهم بحروق بالغة جراء الحريق، ليزداد عدد المتوفين إلى 23 شخصا، وصرحت النيابة العامة بدفن جثث الضحايا وتسليمها لذويهم.

وكانت استمعت نيابة جنوب بنها الكلية، برئاسة المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لأقوال 4 من أسر المتوفيين بحادث حريق مصنع سبيد للملابس الجاهزة بإسكان الشباب بالعبور.

كما تستمع النيابة لأقوال 3 من أسر المصابين، لتستكمل باقي التحقيقات بالقضية.

وفى وقت سابق أمر أحمد رجب رئيس نيابة العبور بإشراف محمد حتة المحامي العام لنيابة جنوب القليوبية بإخلاء سبيل صاحب مصنع الملابس الجاهزة بالعبور بكفالة 50 ألف جنيه بتهمة عدم تجديد رخصة المصنع وعدم الالتزام باشراطات الحماية المدينة كما طلبت النيابة استعجال تقرير المعمل الجنائي وسؤال مسئولي التراخيص بمدينة العبور وسؤال المصابين وتحريات المباحث لمعرفة أسباب الحريق الذي تشب داخل المصنع.

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