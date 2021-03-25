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ايباشية اليونان تبث فعاليات الاجتماع الأسبوعي للأنبا بافلوس

الخميس 25/مارس/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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بثت إيبارشية اليونان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس، فعاليات الاجتماع الأسبوعي للأنبا بافلوس أسقف الإيبارشية، عبر تقنية البث المباشر.

وناقش بافلوس موضوع "البعد الشعبي الغائب" في بعض روحانيات الكنيسة، ضمن سلسلة التأملات بالكتاب المقدس التي يلقيها نيافته أسبوعيًا بالتزامن مع فترة الصوم الكبير المقدس.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا حتى ينتهي ليلة سبت النور.

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