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البابا فرنسيس يتحدث عن العذراء مريم في عظته الأسبوعية

الخميس 25/مارس/2021 - 05:19 م
ماريان عيد
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قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان: إنَّ مريم العذراء تستجيب لطلباتنا، وتصغى إلى أصواتنا، حتى تلك التي تبقى مغلقة في قلوبنا.

وتابع البابا خلال عظته الأسبوعية والتي خصصها للعذراء مريم قائلًا: "مريم هي حاضرة على الدوام بجانب سرير أطفالها الذين يغادرون هذا العالم. إذا وجد شخص ما نفسه وحيدًا ومهجورًا، فهي تكون هناك في قربه، كما كانت في جوار ابنها عندما تخلّى عنه الجميع".

وختم البابا فرنسيس حديثه قائلًا: "إنَّ الصلوات التي نوجّهها إليها لا تذهب سدى؛ لأنَّ امرأة الـ"نَعَم"، التي قبلت بجهوزيّة دعوة الملاك، تستجيب أيضًا لطلباتنا، وتصغي إلى أصواتنا، حتى تلك التي تبقى مغلقة في قلوبنا، والتي لا تملك القوة للخروج ولكن الله يعرفها أفضل منا. وكأي أم صالحة، تدافع عنا مريم في الأخطار، وهي تقلق علينا، حتى عندما ننشغل بأمورنا ونفقد معنى المسيرة، ونعرِّض للخطر لا صحتنا وحسب، وإنما أيضًا خلاصنا. إنَّ مريم حاضرة هناك، وهي تصلي من أجلنا، وتصلي من أجل الذين لا يُصلّون. 

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