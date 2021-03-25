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إطلاق اسم شاكر عبد الحميد على صالون أكاديمية "ضي".. وتمثال للمفكر الراحل

الخميس 25/مارس/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
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قرر مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، اليوم الخميس، إطلاق اسم المفكر الكبير الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، على صالون أكاديمية "ضي" للفنون، المنتظر افتتاحها خلال شهر يونيو المقبل.


وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن جاليري ضي يشهد تدشين أكاديمية جديدة له خلال أسابيع، بافتتاح معرض أعمال كاملة لتاريخ فنان تشكيلي كبير مقترن بالمفكر الراحل، لافتا إلى تدشين صالون شاكر عبد الحميد خلال افتتاح الأكاديمية.


وأضاف قنديل، أن الصالون الجديد يتيح للمبدعين والمثقفين كافة، مناقشة وتوقيع مؤلفاتهم فى فعاليات متعددة، دون تقيد بنوعية الأعمال، مشيرا إلى تنوع فعاليات الصالون بين الشعر والأدب والقصة والاقتصاد والاجتماع والدراسات المتنوعة.


وأكد قنديل أن الصالون الجديد سيشهد تعاونا كبيرا مع الجهات الثقافية والفنية والإعلامية كافة، وأنه سيرتبط بكافة المبدعين الأحرار وذوي الصلة بالكيانات الكبرى، كالهيئات الثقافية ونقابة اتحاد كتاب مصر ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين واتحاد الناشرين ودور النشر، منوها إلى تقديم خدماته لكافة المبدعين بمحافظات مصر.


ولفت قنديل إلى استمرار فعاليات منتدى محمد عفيفي مطر بجاليري ضي مستقلا عن صالون أكاديمية العرب للثقافة والفنون الذي يحمل اسم الدكتور شاكر عبد الحميد، مشيرا إلى افتتاح الصالون الجديد بتدشين تمثال للمفكر الكبير ينفذه الفنان التشكيلي طارق الكومى مدير متحف محمود مختار.

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