كنيسة بابا دبلوا تحتفل بمرور 35 عامًا على ظهور العذراء فوق قبابها



وقام نيافته اثناء صلاة القداس الإلهي برسامة خمسون شماسا برتبة الابسلتس(المرتل).



يذكر أن كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بارض بابا دبلو، كنيسة صغيرة وبسيطة في أحد أزقة شبرا بشارع الترعة البولاقية.. أنشئت عام ١٩٤٤ على مساحة صغيرة لخدمة شعبها البسيط، وربما لم تكن معروفة لكثيرين.. كانت باسم الشهيدة العفيفة دميانة، وبتدبير من الله تعمد الطفل وجيه باقي سليمان بهذه الكنيسة في عام ١٩٥٣ بيد المتنيح القمص جرجس باسيليوس، وفيما بعد اختارت السماء هذا الطفل ليكون بابا الكنيسة، وهو صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني أدام الرب حياته.

تحتفل اليوم كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة دميانة ببابا دبلوا بعيد ظهور السيدة العذراء مريم فوق قبابها ال 35، وبهذه المناسبة المباركة قام نيافة الحبر الجليل الانبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية بصلاة القداس الالهي.