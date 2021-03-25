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لقاء الخميسي لـ رانيا يوسف: "قمرووو يهبلن"

الخميس 25/مارس/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور لها بالجيم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 


وتغزلت الفنانة لقاء الخميسي بالفنانة رانيا يوسف قائله : " قمرووو يهبلن". 


لترد عليها رانيا يوسف قائله : " انتي اللي قمر والله يالقاء وحشتني جدا ومستنيه مسلسلك بفارغ الصبر " . 


ومن ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

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