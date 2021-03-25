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فوز فاركو والجزيزة والرجاء والاوليمبى ودمنهور في القسم الثاني

الخميس 25/مارس/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بالقسم الثاني عن فوز فريق فاركو على فريق البلدية بهدفين مقابل هدف.


انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقان بهدف لمثله حيث تقدم البلدية بهدف عن طريق حسام حسن في الدقيقة 4 وتعادل على بهيج في الدقيقة الأخيرة.


وفي الشوط الثاني أضاف على بهيج الهدف الثاني له ولفاركو في الدقيقة 12 .


وفاز الأوليمبى على مضيفه فريق بنى عبيد بثلاثية نظيفة سجلها عبدالله الرويني ومصطفى جميل ومروان شاهين من ركلة جزاء ..

وفاز فريق دمنهور على فريق أبو قير بهدف دون رد سجله اسلام مصطفى في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

وفاز فريق الرجاء على فريق المنصورة بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تعادل المنصورة بهدف أحمد عبد العال من ركلة جزاء في الدقيقة 25 وتعادل خالد الشيخ في الدقيقة 28 وأدرك رزق عبد الحليم الهدف الثاني في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.

وفاز فريق الجزيرة على حساب مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف حيث انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلها أحمد عبد العال في الدقيقة 25 ومحمد نور في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل حماده عبد الرسول هدف المالية في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

وخسر الحمام على ملعبه من حرس الحدود بهدف قاتل، وتعادل بيلا مع فريق كفر الشيخ وسبورتنج مع دكرنس بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1-فاركو 39 نقطة
2- الحرس 37 نقطة
3- البلدية 34 نقطة
4- الأوليمبى 30 نقطة
5- أبو قير 27 نقطة
6- دكرنس 24 نقطة
7- المنصورة 23 نقطة
8- الرجاء 23 نقطة
9- سبورتنج 23 نقطة
10- دمنهور 22 نقطة
11- المالية 20 نقطة
12- الجزيرة 19 نقطة
13- كفر الشيخ 19 نقطة
14- الحمام 15 نقطة
15- بيلا 13 نقطة
16- بنى عبيد 9 نقاط

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