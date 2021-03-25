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نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل المشاورات مع الحكومة لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

الخميس 25/مارس/2021 - 05:27 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن التشاور مع الحكومة طوال الفترة الماضية حول زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ودعم النقابة للمعاشات والبطالة، قد كان إيجابيًا ومثمرًا، ومؤكدًا رغبة الحكومة الكبيرة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في استمرار دعم الصحفيين ونقابتهم والصحافة المصرية.


وأضاف نقيب الصحفيين في بيان له، أن هذا التشاور قد وضع في اعتباره تقدير النقابة للأوضاع الحالية المالية والاقتصادية للدولة المصرية، في ظل جائحة كورونا، وتفهم الحكومة لضرورة دعم الصحفيين ونقابتهم في نفس هذه الظروف.

 

وأعلن النقيب أن هذه المشاورات أسفرت عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة بنسبة 20%، بدءًا من يوليو القادم، بما يصل به إلى 2520 جنيه شهريًا، مع تمتع الزملاء العاملين بالصحف القومية من إداريين وعمال بنفس نسبة الزيادة.

 

وأوضح النقيب أن الحكومة استجابت لمطلب زيادة دعم صندوق المعاشات، نظرًا لظروف الزملاء رواد المهنة، وخصصت لهذا مبلغ 10 مليون جنيه، وبناءً على هذا أكد النقيب أنه سيتقدم لمجلس النقابة بمشروع قرار بزيادة المعاشات بنفس نسبة زيادة البدل، ليصل إلى 2100 جنيه شهريًا بدلًا من 1750.

 

وأعرب ضياء رشوان عن تقديره لتفهم الحكومة لأوضاع الزملاء الصحفيين المتعطلين عن العمل، من صحف مغلقة أو مفصولين أو مستقيلين، والذين زادت أعدادهم نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التي تحيط بصناعة الصحافة، وتخصيصها مبلغ 20 مليون جنيه لدعمهم. وأوضح النقيب أنه سيعرض على مجلس النقابة إعادة هيكلة كشوف بدل البطالة بالنقابة بما يضمن شمولها لكل الزملاء المستحقين، مع إعادة النظر في قيمة بدل البطالة الشهري لهم ورفعه بنسبة لا تقل عن 20٪؜ من قيمته الحالية البالغة 1000 جنيه.

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