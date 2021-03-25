ننشر تفاصيل تدشين كنيسة القديسة فيلومينا بيد البابا تواضروس الثاني

قام قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أثناء تدشين كنيسة القديسة الشهيدة فيلومينا بدير ماربقطر في الخطاطبة، بوضع خيوط زيت الميرون التي تنساب على المذبح القبلي بكنيسة الشهيدة فيلومينا بدير ماربقطر بالخطاطبة أثناء تدشينه على اسم القديس يوسف النجار.



ودهن قداسة البابا زيت الميرون على المذبح الرئيس لكنيسة الشهيدة فيلومينا، كما دشن قدسته أيقونة حضن الآب بالكنيسة بدير ماربقطر فيوتوسط البابا تواضروس الآباء الأساقفة المشاركين في تدشين لأخذ لقطة تذكارية في حضن الآب بالهيكل الرئيس عقب انتهاء صلوات التدشين. الخطاطبة.

