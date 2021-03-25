عاجل.. موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

حدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.





وحسب مصدر بالنادي، فإن موسيماني طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالإضافة إلى جناح يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.





وأضاف المصدر، أن موسيماني يرى أن الأهلي أيضا بحاجه للتعاقد مع ظهير أيمن في الصيف المقبل ليكون بديلا لمحمد هاني، مشددا على عدم قناعة الأول بأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق باللعب في هذا المركز.





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني والمقرر لها الثالث من أبريل المقبل، في إطار الجولة الخامسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.