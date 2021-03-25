تعليق من يسرا على تكريمها من الأكاديمية العربية كنموذج مشرف للمرأة المصرية





ونشرت يسرا مجموعة صور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مغردةً: "سعيدة جدًا بالحب الكبير اللي شوفته ولمسته إمبارح، من خلال زيارتي وتكريمي من طرف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار والدكتورة إيناس برسوم مستشار رئيس الأكاديمية لشئون الطلاب، نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية".





واستقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، الفنانة القديرة يسرا وذلك بكلية اللغة والإعلام فرع القرية الذكية لتكريمها كنموذج مشرف للمرأة المصرية وتزامنًا مع الاحتفالات المقامة لتكريم المرأة العربية.





وسبق كشفت يسرا حالتها الصحية بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، قائلة: "أنا دلوقتي وضعي الصحي مختلف قبل إصابتي بكورونا، مش بصحتي 100%، بتعب أسرع وبنهج كتير وفي آثار جانبية بتجيلي، ولما بسأل بيقولولي بسبب كورونا".





وأضافت خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي": "أنا جالي كل الأعراض، ومحدش كان متوقع إني ممكن أعدي من الأزمة، ولكن ببركة دعاء الناس عديت، حقيقي الدعاء بيغير الأقدار"، وطالبت المتعافين من الفيروس باستمرار المتابعة الصحية لحين الاطمئنان التام على صحتهم.





أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها الشديدة بالتكريم الذي حصلت عليه، اليوم الخميس، من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كنموذج مشرف للمرأة المصرية.