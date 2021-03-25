عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

تنطلق مباراة مصر وكينيا، مساء اليوم، في إطار الجولة الخامسة في تصفيات أمم أفريقيا 2021، ويحل منتخب مصر ضيفا على كينيا في السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بملعب نيايو الوطنى .









وستذاع المباراة خلال فضائية «بي إن سبورتس 4»، حيث سيبدأ الأستوديو التحليلي في تمام الخامسة والربع بظهور الثلاثي أحمد فؤاد ووائل جمعة وهيثم فاروق، على أن يقوم بالتعليق أحمد الطيب.













وأشارت تقارير صحفية في كينيا أن التلفزيون الرسمي (KBC)، سينقل مباراة مصر وكينيا، على الهواء مباشرة، بشكل مفتوح، وتبث القناة إرسالها على القمر الصناعي (Express AMU1) في الموقع المداري 36.1 شرقًا على التردد 12207 H و1226 V وعلى القمر الصناعي Eutelsat 10A في الموقع المداري 10 شرقًا على التردد 3647 R











