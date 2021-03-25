شاهد.. إطلالة مثيرة للقاء الخميسي خارج مصر

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورا لها من خارج مصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام





وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة شتوي ، وعلقت علي الصورة قائلة :" رجعوني تانى " .





مسلسل "ضد الكسر"من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل، وهو من بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول.



