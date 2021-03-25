Advertisements

شاهد.. إطلالة مثيرة للقاء الخميسي خارج مصر

الخميس 25/مارس/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
Advertisements
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورا لها من خارج مصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة شتوي ، وعلقت علي الصورة قائلة :" رجعوني تانى " . 

مسلسل "ضد الكسر"من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل،  وهو من بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر تصريحا جديدا عن الأزمة الليبية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ يوم

كومان يستهدف ضم نجم البوندسليجا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني

منذ ساعة

عاجل.. وفاة نجم لاتسيو الإيطالي بعد حادث اليم

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحال العامة والتجارية خلال فترة رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو يفرض شروطه للبقاء في صفوف يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

04:21 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني

04:59 م

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها