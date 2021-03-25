حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته عبر "انتسجرام"





يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.







فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.





وكان آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل عزمي وأشجان مع زوجته الفنانة ايمي سمير غانم وهو العمل الذي يحمل الطابع الكوميدى حول زوجين نصابين ويرتكبون عديد من المشاكل.



مازال الفنان حسن الرداد، يستعيد ذكرياته مع والدته بصورة لهما وذلك بعد رحيلها بأكثر من شهرين، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"