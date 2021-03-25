وزير الخارجية يستقبل نقيب الأطباء لبحث مشاكل الأعضاء خارج مصر



وحضر اللقاء السفير عمرو فوزى مساعد الوزيرللشئون القنصلية والمصريين بالخارج، وذلك فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين النقابة ووزارة الخارجية فيما يخص الأطباء العاملين والمقيمين خارج مصر وما يواجههم من مشكلات ومعوقات، لبحث سبل التعاون لحلها.



وخلال اللقاء طلب النقيب تحديد قنوات التواصل بينهما لسهولة متابعة المخاطبات والطلبات التى ترسلها النقابة للوزارة.



ووعد الوزير سامح شكرى بحل كل مشاكل الأطباء خارج مصر طالما فى إطار القانون، قائلًا (أنا مع كل طبيب مصرى بالخارج وفى ضهره ما لم يخترق أو يتجاوز القوانين) ووعد بتفعيل قنوات التواصل المستمر مع نقابة أطباء مصر لحل أى مشكلة ترد إليها من أبنائها بالخارج.

استقبل وزيرالخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، والدكتور محمد الأكشر مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة.