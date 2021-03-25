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10 % تراجع في سعر عملة بيتكوين خلال التعاملات

الخميس 25/مارس/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
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هبطت قيمة بيتكوين، اليوم الخميس، بنسبة 10% إلى 51 ألف دولار، وفقا لما أظهرته التداولات.


وبهبطت عملة بيتكوين، في بورصة Binance، بنسبة 9.47% إل 51408 دولار، وقبل ذلك بدقيقة سجلت العملة الأكثر شهرة في العالم 51057 دولارا.

في حين أظهرت بيانات موقع CoinMarketCap، الذي يحتسب متوسط سعر بيتكوين في أكثر من 20 بورصة، أن العملة الأكثر شهرة في العالم هبطت بنسبة 8.88% إلى 51562 دولار.

وجاء الهبوط بعد ارتفاع سجلته العملة أمس الأربعاء، حيث صعدت إلى مستوى 55 ألف دولار، بعدما أعلن رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك إمكانية شراء سيارات “تسلا” الكهربائية في الولايات المتحدة بواسطة بيتكوين.

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