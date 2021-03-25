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"قبل زفافها بساعات".. إصابة عروس ومصرع كوافيرة خلال جلسة بخار بالعياط

الخميس 25/مارس/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقيت صاحبة كوافير حريمي مصرعها، فيما أصيبت عروس، خلال عمل جلسة بخار، بقرية الجملة بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريسي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، مفاده بمصرع صاحبة كوافير حريمي وإصابة عروس إثر تعرضهما لاختناق، داخل كوافير بنطاق المركز.

تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أنه حال عمل العروس جلسة بخار بالكوافير محل عمل الأولى، أصيبا بحالة اختناق، ما نتج عنه وفاة الكوافيرة ونقل العروس إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وأفاد عدد من شهود العيان أن العروس تدعى شيماء، فرحها غدا.. " النهاردة حنتها"، وأن العناية الإلهية أنقذتها من الموت، وإنقاذها في اللحظات الأخيرة وكسر غرفة الساونا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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