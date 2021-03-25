Advertisements
عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء
الخميس 25/مارس/2021 - 05:51 م
Advertisements
صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
ووجه الرئيس السيسي، بالتوسع في مشروع تبطين وتأهيل الترع وتوفير الموارد اللازمة لهذا الغرض في إطار مبادرة "حياة كريمة".
كما وجه الرئيس السيسي، بالتوسع في تطبيق وتعميم نظام الميكنة والتحديث الإليكتروني لكافة منظومة الخدمات الحكومية.
ووجه الرئيس السيسي، بالتوسع في مشروع تبطين وتأهيل الترع وتوفير الموارد اللازمة لهذا الغرض في إطار مبادرة "حياة كريمة".
كما وجه الرئيس السيسي، بالتوسع في تطبيق وتعميم نظام الميكنة والتحديث الإليكتروني لكافة منظومة الخدمات الحكومية.
Advertisements