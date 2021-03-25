عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء



ووجه الرئيس السيسي، بالتوسع في مشروع تبطين وتأهيل الترع وتوفير الموارد اللازمة لهذا الغرض في إطار مبادرة "حياة كريمة".



كما وجه الرئيس السيسي، بالتوسع في تطبيق وتعميم نظام الميكنة والتحديث الإليكتروني لكافة منظومة الخدمات الحكومية.

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.