Advertisements

مقتل 20 رجل أمن في اشتباك مسلح غربي نيجيريا

الخميس 25/مارس/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم مقتل 20 رجل أمن في اشتباك مسلح بمحافظة "نيجر" غربي البلاد.


وأفاد عضو مجلس ماريجا بمحافظة نيجر إبراهيم إلياسو في بيان أن اشتباكا اندلع بين عناصر أمن وعصابة مسلحة في قرية "كوتونكورو" بمنطقة "ماريجا".


وأضاف أن السلطات أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباك، ليعثر بعدها الجنود على جثث 20 رجل أمن، مشيراً إلى أن الجنود سيطروا على الوضع في المنطقة.

أخبار تهمك

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحال العامة والتجارية خلال فترة رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ يوم

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

جارث بيل يشعل أزمة جديدة داخل ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

كومان يستهدف ضم نجم البوندسليجا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مقتل 77 وإصابة 38 شخصًا من بينهم عناصر أمنية شمالي أفغانستان

مقتل العشرات في معارك بين القوة الإقليمية و«داعش» في نيجيريا

اشتباكات مسلحة بين داعش والقاعدة في البيضاء وسط اليمن

نيجيريا: مقتل 6 جنود في هجوم لـ"بوكوحرام"

مقتل 5 متشددين في كشمير إثر اشتباك مع القوات الهندية

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 4 عناصر في اشتباك مع مسلحين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

05:51 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

04:21 م

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها