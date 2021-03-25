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مقتل 20 رجل أمن في اشتباك مسلح غربي نيجيريا
الخميس 25/مارس/2021 - 05:54 م
الفجر السعودي
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أعلنت السلطات النيجيرية اليوم مقتل 20 رجل أمن في اشتباك مسلح بمحافظة "نيجر" غربي البلاد.
وأفاد عضو مجلس ماريجا بمحافظة نيجر
إبراهيم إلياسو في بيان أن اشتباكا اندلع بين عناصر أمن وعصابة مسلحة في قرية
"كوتونكورو" بمنطقة "ماريجا".
وأضاف أن السلطات أرسلت تعزيزات عسكرية
إلى منطقة الاشتباك، ليعثر بعدها الجنود على جثث 20 رجل أمن، مشيراً إلى أن الجنود
سيطروا على الوضع في المنطقة.
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