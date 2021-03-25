جارث بيل يشعل أزمة جديدة داخل ريال مدريد

صدر الدولي الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، والمُعار حاليًا لصفوف توتنهام الإنجليزي، أزمة جديدة داخل للنادي الملكي، على الرغم من انتقاله الصيف الماضي للسبيرز من أجل الحصول على فرصة أفضل للمشاركة مع فريقه السابق، إلا أنه لم يتمكن من الظهور بالمستوى المطلوب.









واتفق ريال مدريد مع اللاعب بتوفير مبلغ 7.5 مليون يورو وهو نصف راتبه، بخلاف إنهاء الأزمات بينه وبين المدرب زين الدين زيدان، ولكن مع نهاية الموسم فإن عودة بيل ستكون تهديدًا لريال مدريد.





وقالت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، فإنه لم يتبق في عقد بيل سوى عاما واحدا فقط، ونية اللاعب هي عدم التفريط في أي يورو في عقده، كما أن هنا يكمن الخطر، فإذا لم ينجح ريال مدريد في بيعه، سيتعين عليه دفع راتبه بالكامل في الموسم المقبل، وقيمته 15 مليون يورو، حيث ينتهي عقده في يونيو 2022، وسيُقاتل الويلزي من أجل الرحيل مجانًا".