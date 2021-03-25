Advertisements

جارث بيل يشعل أزمة جديدة داخل ريال مدريد

الخميس 25/مارس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
صدر الدولي الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، والمُعار حاليًا لصفوف توتنهام الإنجليزي، أزمة جديدة داخل  للنادي الملكي، على الرغم من  انتقاله الصيف الماضي للسبيرز من أجل الحصول على فرصة أفضل للمشاركة مع فريقه السابق، إلا أنه لم يتمكن من الظهور بالمستوى المطلوب.


واتفق ريال مدريد مع اللاعب  بتوفير مبلغ 7.5 مليون يورو وهو نصف راتبه، بخلاف إنهاء الأزمات بينه وبين المدرب زين الدين زيدان، ولكن مع نهاية الموسم فإن عودة بيل ستكون تهديدًا لريال مدريد.

وقالت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، فإنه لم يتبق في عقد بيل سوى عاما واحدا فقط، ونية اللاعب هي عدم التفريط في أي يورو في عقده، كما أن هنا يكمن الخطر، فإذا لم ينجح ريال مدريد في بيعه، سيتعين عليه دفع راتبه بالكامل في الموسم المقبل، وقيمته 15 مليون يورو، حيث ينتهي عقده في يونيو 2022، وسيُقاتل الويلزي من أجل الرحيل مجانًا".
 
وكان  بيل قد  صرح مؤخرا بأنه يخطط لقضاء العام الأخير في عقده مع ريال مدريد بالنادي الملكي.

أخبار تهمك

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كومان يستهدف ضم نجم البوندسليجا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحال العامة والتجارية خلال فترة رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ يوم

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

جارث بيل يشعل أزمة جديدة داخل ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

05:51 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

04:21 م

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها