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أسعار النفط تتحول للتراجع خلال التعاملات

الخميس 25/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
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تحولت أسعار النفط للتراجع خلال تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف هبوط الطلب.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي عمليات الإغلاق الجديدة المتعلقة بالوباء وتأخير لقاح كورونا إلى مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، في إشارة ضعف الطلب.

وكانت أسعار الخام ارتفعت بنحو 6 بالمائة في جلسة الأمس مع تعطل الإمدادات جراء جنوح ناقلة حاويات في قناة السويس.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو بنحو 3.1 بالمائة إلى 59.26 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 2.6 بالمائة إلى 62.72 دولار للبرميل.

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