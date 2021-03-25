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'الوطنية للصحافة' تستنكر تجاوزات أستاذ بجامعة القاهرة ضد الصحفيين والإعلاميين

الخميس 25/مارس/2021 - 06:03 م
الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
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استنكرت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، التجاوزات والاتهامات التي نشرها أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تجاه الإعلاميين والصحفيين.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه السباب بلغت حد السباب دون أي وازع من قيم وأخلاق، تمثل السياج الواقي بين النقد الذي يهدف إلى الإصلاح والبناء، وبين كيل الاتهامات الباطلة التي تغذي الفتنة والفرقة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه كان ينبغي على عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام، الالتزام بمعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي، التي يدعي بهتانًا غيابها عن المشهد الإعلامي المصري.

وأكدت الهيئة قيامها باتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون، للحفاظ على كرامة العاملين بالمنظومة الإعلامية والصحفية، مشددة على أن ما يشهده وطننا الحبيب من إنجازات كبيرة في جميع المجالات، والعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الحميدة، يستدعي إعلاء الصالح العام فوق أي مصالح شخصية، مهما كانت دوافعها.

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