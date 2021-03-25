'الوطنية للصحافة' تستنكر تجاوزات أستاذ بجامعة القاهرة ضد الصحفيين والإعلاميين

استنكرت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، التجاوزات والاتهامات التي نشرها أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تجاه الإعلاميين والصحفيين.





وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه السباب بلغت حد السباب دون أي وازع من قيم وأخلاق، تمثل السياج الواقي بين النقد الذي يهدف إلى الإصلاح والبناء، وبين كيل الاتهامات الباطلة التي تغذي الفتنة والفرقة.





وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه كان ينبغي على عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام، الالتزام بمعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي، التي يدعي بهتانًا غيابها عن المشهد الإعلامي المصري.



