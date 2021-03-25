بهذه الكلمات إنجي خطاب تترحم على الراحل هيثم أحمد زكي

حرصت الفنانة انجى خطاب، على تذكير الجمهور بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ونشرت صورة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".









وعلقت "انجي خطاب" على الصورة قائلة : "افتكرو هيثم بدعوه حلوه لعل الله يسخر لكم من يدعو لكم يوما اللهم ارحمه واغفر له واجعل مأواه الجنه 🤲".





يذكر أن هيثم أحمد زكى رحل عن عالمنا في 7 نوفمبر 2019 بعد تعرضه إلى أزمة صحية أودت بحياته، وأحدثت وفاته ضجة كبيرة في الوسط الفني"





تشارك النجمة الشابة إنجى خطاب حاليا فى تصوير مسلسل "للسيدات فقط" الذي تقوم ببطولته الفنانة وفاء عامر، وهو من تأليف فتحي الجندي، ومن إخراج أحمد صالح.









يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.









كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.



