استبدال للتمويه.. تركيا لم تسحب مرتزقتها من ليبيا (فيديو)

رغم التقدم الملموس الذي تحرزه ليبيا نحو الاستقرار، توجد تخوفات أممية كبيرة بسبب المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا.

وفي تقرير سلّمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، أعرب غوتيريش عن قلقه العميق إزاء تقارير بشأن استمرار وجود عناصر أجنبية في ليبيا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

تقدر الأمم المتحدة عدد المرتزقة في ليبيا بنحو 20 ألف مرتزق، بينهم نحو 16 ألفا جندتهم تركيا من فصائل سورية متشددة موالية لها، وأرسلتهم إلى غرب ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق.

أشار غوتيريش إلى تحرك طفيف لسحب بعض المرتزقة وهو أمر اعتبره غير كاف.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا أعادت 120 مرتزقا من ليبيا، وأكد أنها محاولة لإيهام المجتمع الدولي ببدء سحب مرتزقتها من ليبيا، بينما تقوم تركيابعمليات استبدال دفعات بدفعات أخرى، فهل ترفع تركيا يدها عن ليبيا؟.