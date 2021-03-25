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مفجأة للصحفيين.. حسين متولي يعلن استضافة حفلات توقيع المؤلفات والكتب مجانًا

الخميس 25/مارس/2021 - 06:13 م
حسين متولي
حسين متولي
ميسون أبو الحسن
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أعلن الزميل الصحفي حسين متولي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن عرض جديد للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حول استضافة حفلات توقيع كتب ومؤلفات كل الزملاء الصحفيين المبدعين مجانًا، في أماكن استضافة راقية وغير تقليدية.

وقال "متولي" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن العرض يأتي دون تحمل أي زميل أدنى تكلفة، وسيكون بالتعاون مع مؤسسات ثقافية مدنية وحكومية كبرى، وسيكون بتعاون رسمي بينها وبين نقابة الصحفيين.

وأضاف أنه انتهى فعليًا من كافة الاتفاقات، ولا ينقص سوى مسائل ورقية، مطالبًا أي زميل صاحب عمل إبداعي أو كتاب، يريد الاستفادة من العرض، التواصل معه فورًا لاتخذا اللازم.

وكان قد تقدم الزميل الصحفي حسين متولي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 2 إبريل المقبل.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء

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