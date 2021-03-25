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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي

الخميس 25/مارس/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، وذلك بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين، التقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وذلك في كافة المجالات وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجارى.

كما أكد الرئيس على ثبات الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، موضحًا أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية بهدف تحقيق أولوليات الأمن والاستقرار.

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