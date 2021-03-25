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أفشة يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك كينيا

الخميس 25/مارس/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أحرز محمد مجدى قفشة لاعب منتخب مصر الهدف الأول لفريقه في شباك كينيا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقن بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.


ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة، بعد أن خاض 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوى مع جزر القمر برصيد 8 نقاط.

ويحتل المنتخب الكينى المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021

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