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تصريح عاجل من سفير الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة سد النهضة

الخميس 25/مارس/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، إنهم يؤمنون أن الإتفاق بين مصر والسوادن وأثيوبيا في ملف سد النهضة يمكن تحقيقه، موضحا أن الوصول لإتفاق فيما يخص استخدام المياه سيعود بالفائدة على ملايين من البشر.

وأعرب "برجر"، خلال حواره ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، عن دعمهم للاتحاد الأفريقي للوصول لإتفاق، فضلا على أنهم سيبذلون جهدهم للتوصل إلى نقطة تواصل في ملف سد النهضة، معلقا: "نؤمن بشدة بالمفاوضات".

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، "جاهزون للمساعدة للوصول إلى إتفاق حول سد النهضة".

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