Advertisements

خالد الجندي عن نوال السعداوي: لا نستطيع الحكم على أخرتها (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز الحديث عن الاخرة وعن اى شخص هو فى النار او الجنة، فكلنا عباد لله نطمع فى رحمته، فنحن لا نستطيع الحكم على أحد بالجنة او النار ولسنا مندوبين العناية الالهية، أو نتكلم باسم الله.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لا يجوز الحديث عن أحد، والدكتورة نوال السعداوى، على الجميع ان يتقى الله، فحسابها عند الله، وعلينا أن نحترم حرمة الموتى حتى لو فى خلاف معهم، ونتبرا إلى الله من كل أرائها التى خالفت الشرع، ولا نستطيع أن نقطع لأحد بجنة او نار".

واستكمل: "الذى يتزيد على الله له النار، والذين يبتغون فساد المجتمع ونشر المثلية، والذى يعق والديه فى النار، لكن لا نقول المعين، إلا من عينه الله ورسوله سواء بالجنة أو النار، فنحن نشير هنا إلى الأفعال وليس المعين".

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ ساعة

برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني

منذ أقل من ساعتين

أفشة يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك كينيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ يوم

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كومان يستهدف ضم نجم البوندسليجا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

05:51 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

04:21 م

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها