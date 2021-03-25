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الزمالك يكشف حقيقة رحيل ساسي

الخميس 25/مارس/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نفى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك، ما تردد أخيرا، بشأن رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، عقب نهاية الموسم الجاري.

وأكد أسامة نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك، إن الفترة الحالية لم تشهد إعادة فتح ملف فرجاني ساسي، ومسؤولي النادي لم يتطرقوا لهذا الملف في الفترة الماضية "سواء حول تجديد عقده أو رحيله".
 
وقال: "كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، و فرجاني ساسي تركيزه ينصب فقط على مباريات الزمالك المقبلة، ولم نتفاوض مجددا حول تجديد عقده".

وأضاف: "اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ستفتح ملف التجديد مع فرجاني ساسي في الوقت المناسب، حفاظا على تركيزه في المباريات".

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