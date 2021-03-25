Advertisements

أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم

الخميس 25/مارس/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.


كما استفاد المعدن الأصفر من خسائر الأسهم الأمريكية خلال التعاملات، بفعل أسهم التكنولوجيا.

لكن جاءت مكاسب الذهب محدودة مع قوة الدولار الأمريكي عقب بيانات اقتصادية.

وتراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ بداية الوباء.

وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 1738.70 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1736.31 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 92.77.

أخبار تهمك

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحال العامة والتجارية خلال فترة رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ يوم

جارث بيل يشعل أزمة جديدة داخل ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يستهدف ضم نجم البوندسليجا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تتحول للتراجع في نهاية التعاملات

خسائر فادحة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-1-2021.. المعدن الأصفر يخسر 20 جنيه

أسعار الذهب تقلص المكاسب الأسبوعية بنهاية التعاملات

أسعار الذهب تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-2-2021.. المعدن الأصفر يستعد للارتفاع اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

05:51 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

04:21 م

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها