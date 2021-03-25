أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.









كما استفاد المعدن الأصفر من خسائر الأسهم الأمريكية خلال التعاملات، بفعل أسهم التكنولوجيا.





لكن جاءت مكاسب الذهب محدودة مع قوة الدولار الأمريكي عقب بيانات اقتصادية.





وتراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ بداية الوباء.





وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 1738.70 دولار للأوقية.





وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1736.31 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 92.77.