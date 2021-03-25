لجنة الفتوى بـ"البحوث الإسلامية" تختتم فعاليات تدريب المجموعة الثالثة لواعظات الأزهر



أضاف عياد أن هذه المشاركات تأتي بعد عدد من البرامج التدريبية التي تلقتها واعظات الأزهر الشريف تحت عنوان: «صناعة مُفتية»، والتي عُقِد قسمها النظري بمجمع البحوث الإسلامية، في حين عُقِد قسمها العملي بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، إلى جانب ورش عمل تنمية مهارات الواعظات في مجال الفتوى.



فيما أشارت د.إلهام شاهين، مساعد الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن توزيع الواعظات للعمل داخل لجنة الفتوى بالجامع الأزهر ولجان الفتوى بالمحافظات، ما هو إلا نتاج لحصاد من البرامج التدريبية المكثفة، مؤكدة ضرورة وجود الواعظات في هذا المضمار المهم؛ لطرح ثمار ما تم تلقيه وتعلمه والتدريب عليه خلال الأعوام الماضية.

اختتمت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف تدريب المجموعة الثالثة من واعظات الأزهر الشريف على الفتاوى النسائية، لإعدادهم للعمل داخل اللجنة من خلال التدريب على فهم طبيعة العمل والتواصل الفعّال مع جمهور المستفتيين، وذلك في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتفعيل دور واعظات الأزهر الشريف.وقال د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الاستعانة بواعظات الأزهر يأتي في إطار تطوير لجان الفتوى المنتشرة في مراكز الجمهورية، والحاجة إلى الاستعانة بهن خاصة فيما يتعلق بالاستماع لبعض الأسئلة التي تستشعر فيها المستفتية أي نوع من الحرج.