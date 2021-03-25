برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

ذكرت تقارير صحفية ألمانية إسبانية أن أحد نجوم الدوري الألماني مرشح للإنضمام إلى برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أنه هناك اهتمام من النادي الكتالوني بالبرتغالي أندريه سيلفا نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.





وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن نجم إشبيلية وميلان السابق نجح في تقديم موسمًا مذهلا مع فريقه الألماني، حيث سجل حتى الآن 21 هدفًا في 24 مباراة.





وفي نفس السياق، ألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أن الصفقة تبدو مُعقدة للغاية بسبب سعر النجم البرتغالي الذي قد يصل إلى حوالي 40 مليون يورو.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يرغب في التعاقد مع ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي والذي يمكنه لإنضمام إلى برشلونة في الصيف مجانًا بعد أن رفض تجديد تعاقده مع ناديه الفرنسي.



