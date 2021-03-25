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داعية: رحمة الله تشمل كل شئ حتى الجن والكافر (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عبدالشافى الشيخ، الداعية الإسلامي، إن رحمة الله تشمل كل شئ الحيوان والطيور والجن والكافر، وكل شئ فى الكون الله، مستشهدا بقول الله: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ".

وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هناك فرق بين الرحمة العامة التى تشمل كل شيء، ورحمة خاصة قد تكون النبوة، وهى هبة من الله، فليس كل من صلى ١٠٠٠ ركعة يصبح نبى".

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