داعية: رحمة الله تشمل كل شئ حتى الجن والكافر (فيديو)

قال الدكتور عبدالشافى الشيخ، الداعية الإسلامي، إن رحمة الله تشمل كل شئ الحيوان والطيور والجن والكافر، وكل شئ فى الكون الله، مستشهدا بقول الله: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ".



وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هناك فرق بين الرحمة العامة التى تشمل كل شيء، ورحمة خاصة قد تكون النبوة، وهى هبة من الله، فليس كل من صلى ١٠٠٠ ركعة يصبح نبى".



