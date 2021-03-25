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تمهيدا لافتتاحه.. دورة تدريبية للعاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية

الخميس 25/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قامت وزارة السياحة والآثار بعقد دورة تدريبية لعدد ٣٠ فرد من العاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية ما بين موظفي حجز التذاكر وأفراد أمن مدني، وذلك في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار للافتتاح الوشيك للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط والذي سيشهد استقبال موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير الى مقر عرضها الدائم بالمتحف في 3 إبريل المقبل،

ويأتي ذلك انطلاقًا من دور الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري وخاصة العاملين المتعاملين مع الزائرين من السائحين والمواطنين وتأهيلهم على مفهوم الخدمات والتوعية السياحية، وذلك ضمن برنامج سفراء السياحة الذي ينظم تحت رعاية بنك الإسكندرية وبتنفيذ شركة Rhythm المتخصصة في مجال التدريب والمعتمدة من معهد الضيافة بلندن.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب أن هذا البرنامج التدريبي يهدف في المقام الأول إلى إكساب العاملين بالمهارات والسلوكيات اللازمة الواجب اتباعها مع الضيف، ومزود بمواقف تفاعلية وتجارب حية لما سيتعرض له العاملين من امن مواقف أثناء تعاملهم مع الزائرين أو كيفية التصدي المشكلات والتحديات المفاجئة.

وقد تم توزيع شهادات للمتدربين في هذه الدورة معتمدة من الوزارة ومعهد الضيافة بلندن، وقام بتسليم الشهادات الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة مها سويلم مدير التدريب بالمتحف.

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