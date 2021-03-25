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خالد الجندى: "لا تتألهوا على الله.. فالجنة والنار بيده وحده"

الخميس 25/مارس/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التأله على الله، بقول هذا فى الجنة أو النار، مهما كانت جريمة الإنسان فى الدنيا، عليك التأدب مع الله، فرحمة الله لمن يشاء، ويمكن أن يطرد منها من يشاء.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "بتقسموا رحمة الله، فعسى ربك أن يرحمه هو ويعذبك انت، اى نعم الآيات القرآنية تتوعد العصاه والمذنيين، لكن يمكن أن يدخلون فى رحمة الله بارادته"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار".

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