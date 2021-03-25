"الرعامسة في المقدمة".. وخبير أثري: فكرة عبقرية بموكب المومياوات الملكية



وأضاف ريحان أن رمسيس الثاني نصّب وهو في سن الرابعة عشر وليًا للعهد من قبل والده سيتي الأول وحكم مصر فى الفترة من 1279 إلى 1213 ق.م لفترة 67 عامًا وشهرين، وتوفي عن عمر 90 أو 91عامًا واحتفل رمسيس الثاني بأربعة عشر عيد "سِد" وهو العيد الذى يُحتفل به لأول مرة بعد ثلاثين عامًا من حكم الفرعون، ثم كل ثلاث سنوات خلال فترة حكمه ودفن في مقبرة في وادى الملوك؛ تم نقلت جثته لاحقًا إلى الخبيئة الملكية حيث تم اكتشافه عام 1881م.



قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء، إن تقدم الرعامسة وهم الملك رمسيس الثانى، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والتاسع موكب المومياوات على رأسهم رمسيس الثانى هي فكرة عبقرية.وأشار ريحان في تصريحات إلى الفجر، أن رمسيس الثاني هو الملك الذي استقبلته فرنسا عام 1976م، استقبالًا رسميًا يليق بملك على قيد الحياة فى ضيافتها مع جواز سفر ديبلوماسي وعزف الموسيقى العسكرية بمطار لوبرجيه بباريس ثم نقلت مومياؤه إلى متحف باريس للأنثروبولوجيا وقد اكتشفت مومياء رمسيس الثانى عام 1881م بالبر الغربى بالأقصر ثم نقلت إلى المتحف المصري.