استهداف سفينة إسرائيلية بصاروخ إيراني في بحر العرب





تعرضت سفينة إسرائيلية اليوم الخميس، للاستهداف بصاروخ إيراني في بحر العرب، حيث كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند ما أسفر عن إصابتها بأضرار .





وحسب وسائل إعلام عبرية، أنه "أثناء رحلة السفينة، وعندما أبحرت في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار".





وأوضحت وسائل الإعلام، أنه "تم اطلاع مالكي الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في حيفا، على الحادث والقرار الذي تم اتخاذه هو أن تواصل السفينة الإبحار على الطريق إلى الهند، حيث سيتم إصلاح الأضرار".





وأشارت إلى أنه "تم استهداف السفينة على الرغم من أنها لم تنقل بضائع إلى إسرائيل، وأنها لم تحمل علم الدولة، وأن طاقمها يتكون من أجانب فقط".