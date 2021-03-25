'الوطنية للإعلام' ترد على أستاذ بجامعة القاهرة: اتهاماتك جرائم اعتداء على الشرف

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الإهانات البالغة جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويهاجم فيها الإعلام المصري والإعلاميين بصوره غير لائقة.





وقالت الهيئة في بيان لها، إن الإعلام المصري هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة، وبرسالته الإعلامية شكّل وجدان الأمة، بإبداعاته وتراثه الفني والثقافي الفريد، ولا يزال يشكل قوة ناعمة مؤثرة في عقل ووجدان المشاهد المصري والعربي، كما عبّر بصدق عن طموحات وآمال المواطنين، من خلال محتوى إعلامي متميز ومتوازن، يحافظ على ثوابت الوطن وتماسك وحدته، ولم يتخلَ عن حريته المسؤولة، التي تراعي الأمن القومي.





وأضافت الهيئة أن الإعلام المصري هو من قدّم الجرعة التثقيفية، من خلال برامج متخصصة، و أنتج أعمال درامية، رسّخت القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وأسهمت في تعزيز بناء الشخصية المصرية، وجسدت بطولات وتضحيات رجال الجيش والشرطة في دحر الإرهاب.









وأكدت الهيئة في بيانها، أن الإعلام المصري هو من قدّم برامج متنوعة لكافة الأعمار ومختلف الأذواق، والتف لمشاهدتها الملايين من محبي وعشاق برامج التليفزيون المصري في مصر والعالم العربي، وحققت تلك البرامج والأعمال نجاحات، التي أسهمت بقوة في معالجة العديد من القضايا والمشاكل المجتمعية.

وتابعت: "تشكيل وجدان وفكر وضمير الأمة، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية من حب الوطن والانتماء له، وتنوير العقول وتشكيل الوعي، جميعها أهداف تحققت من خلال الإعلام المصري والقائمين عليه،والذين يعملون في إطار مهني وقيمي".





وشددت الهيئة على أن الإعلام المصري يمتلك مقومات وإمكانيات عظيمة، وخبرات مهنية متميزة، أجلسته على عرش ريادة الإعلام في الوطن العربي لسنوات عديدة، ولايزال ينافس بقوة بأبنائه المهنيين، الذين يحظون بثقة المشاهدين، لمصداقيتهم ومهنيتهم والتزامهم بالأكواد المهنية، وضوابط ومحدادات مهنة الإعلام، ويتصدون بكل قوة للإعلام المضاد، الذي ينشر أكاذيب وشائعات تستهدف النيل من استقرار الوطن.





ولفتت الهيئة إلة الدور التنويري للإعلام في المجتمع، والدعوة لوحدة وتماسك الجبهة الداخلية، وتعاون كافة مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه وطننا الحبيب، والسير بخطى ثابتة على طريق الإصلاح والتحديث، وتجويد المحتوى الإعلامي والشكل، ومواكبة مستجدات العصر.



