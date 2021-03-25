Advertisements

'الوطنية للإعلام' ترد على أستاذ بجامعة القاهرة: اتهاماتك جرائم اعتداء على الشرف

الخميس 25/مارس/2021 - 06:35 م
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الإهانات البالغة جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويهاجم فيها الإعلام المصري والإعلاميين بصوره غير لائقة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الإعلام المصري هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة، وبرسالته الإعلامية شكّل وجدان الأمة، بإبداعاته وتراثه الفني والثقافي الفريد، ولا يزال يشكل قوة ناعمة مؤثرة في عقل ووجدان المشاهد المصري والعربي، كما عبّر بصدق عن طموحات وآمال المواطنين، من خلال محتوى إعلامي متميز ومتوازن، يحافظ على ثوابت الوطن وتماسك وحدته، ولم يتخلَ عن حريته المسؤولة، التي تراعي الأمن القومي.

وأضافت الهيئة أن الإعلام المصري هو من قدّم الجرعة التثقيفية، من خلال برامج متخصصة، و أنتج أعمال درامية، رسّخت القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وأسهمت في تعزيز بناء الشخصية المصرية، وجسدت بطولات وتضحيات رجال الجيش والشرطة في دحر الإرهاب.


وأكدت الهيئة في بيانها، أن الإعلام المصري هو من قدّم برامج متنوعة لكافة الأعمار ومختلف الأذواق،  والتف لمشاهدتها الملايين من محبي وعشاق برامج التليفزيون المصري في مصر والعالم العربي، وحققت تلك البرامج والأعمال نجاحات، التي أسهمت بقوة في معالجة العديد من القضايا والمشاكل المجتمعية.
 
وتابعت: "تشكيل وجدان وفكر وضمير الأمة، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية من حب الوطن والانتماء له، وتنوير العقول وتشكيل الوعي، جميعها أهداف تحققت من خلال الإعلام المصري والقائمين عليه،والذين يعملون في إطار مهني وقيمي".

وشددت الهيئة على أن الإعلام المصري يمتلك مقومات وإمكانيات عظيمة، وخبرات مهنية متميزة، أجلسته على عرش ريادة الإعلام في الوطن العربي لسنوات عديدة، ولايزال ينافس بقوة بأبنائه المهنيين، الذين يحظون بثقة المشاهدين، لمصداقيتهم ومهنيتهم والتزامهم بالأكواد المهنية، وضوابط ومحدادات مهنة الإعلام، ويتصدون بكل قوة للإعلام المضاد، الذي ينشر أكاذيب وشائعات تستهدف النيل من استقرار الوطن.

ولفتت الهيئة إلة الدور التنويري للإعلام في المجتمع، والدعوة لوحدة وتماسك الجبهة الداخلية، وتعاون كافة مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه وطننا الحبيب، والسير بخطى ثابتة على طريق الإصلاح والتحديث، وتجويد المحتوى الإعلامي والشكل، ومواكبة مستجدات العصر.

وأوضحت الهيئة أنها لا تلتفت للآراء غير المدروسة، وعن جهل، والمثبطة للهمم، وتدرك جيدًا أن المرحلة الحالية التي يشهدها الوطن، من تحديات جسام وتهديدات تتطلب تماسك ووحدة الجميع، ولكنها ارتأت أن توضح بعض من الأمور حول دور الإعلام المصري في المجتمع، الذي لا يزايد عليه، وترفض بشدة أن تكون حرية الرأي والتعبير ذريعة لسب وقذف الإعلام المصري برمته، والزملاء وبأسمائهم، ومن غير المفهوم أنه في هذا التوقيت يوفر البعض بيئة حاضنة لمثل هذه الأفكار الهدّامة، ولمثل هذه الألفاظ غير المسبوقة، التي تمثل جرائم اعتداء على الشرف، طالت الإعلاميين والإعلاميات، وخرجت عن كافة قيم مجتمعنا المصري الأصيل.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحال العامة والتجارية خلال فترة رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 5 ساعات

جارث بيل يشعل أزمة جديدة داخل ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يستهدف ضم نجم البوندسليجا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني

منذ أقل من ساعتين

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ يوم

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"الوطنية للإعلام": شارة البث في مصر هو حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

ستون عامًا من الإبداع.. 'الوطنية للإعلام' تحتفل بذكرى انطلاق البث التليفزيوني في مصر

'الأعلى للإعلام': نتمنى أن يعود ماسبيرو لريادته وقوته

تعاون بين الهيئة الوطنية ووزارة الإعلام اليمنية

احتفالًا بمرور ٦٠ عام على التليفزيون المصري.. هيكل: أثق في الإعلام وإمكانياته

أسامة هيكل: الإعلام المصري خسر كثيرا بسبب انطفاء ماسبيرو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

05:51 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

04:21 م

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها