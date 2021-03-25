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تزامنا مع اليوم العالمي للمسرح افتتاح مسرحية "ألمظ و سي عبده" على "البالون" السبت المقبل

الخميس 25/مارس/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان
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يفتتح الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، يوم السبت المقبل العرض المسرحي "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمسرح الموافق 27 مارس الجاري، حيث من المقرر أن يكشف فريق العمل كواليس المسرحية من خلال مؤتمر صحفي قبل بداية العرض، يقام في تمام السابعة مساء، يليه احتفالية خاصة  يتم خلالها إلقاء كلمة اليوم العالمي للمسرح، بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.


يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.


من جانبه قال المخرج مازن الغرباوي: "الهدف من المسرحية هو تعريف جيل الشباب على الرموز الفنية القديمة التي أوشكت أن تندثر، كما يسعى العرض لتعريف الجيل الجديد على تاريخه الفني والغنائي حتى لا يصبح في طي النسيان".


وأضاف "الغرباوي": "المسرحية بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، طارق مرسي، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب".



"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي،  ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد.
الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده"  إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، و إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة د. عادل عبده.

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