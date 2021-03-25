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فرنسا: ندعم المبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

الخميس 25/مارس/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون، دعم بلادها مع أوروبا للمبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن.


وقالت فون فى حديثها مع فضائية العربية اليوم الخميس: إن المبادرة السعودية تمهد الطريق لإنهاء الأزمة في اليمن، وتمهد لمحادثات بين الأطراف اليمنية.


وأضافت متحدثة الخارجية، أن أي محادثات يجب أن تتضمن وقف أنشطة الحوثيين المزعزعة، مؤكدة أن "الحلّ للنزاع اليمني يجب أن يكون باتفاق سياسي شامل برعاية أممية".


كما أبدت المسؤولة الفرنسية استنكارها للأنشطة الحوثية في كلّ مرّة تحدث فيها هجمات، معبّرة عن تضامن باريس مع السعودية فى الحفاظ على أمنها وسيادتها .


وأكدت فون أنه "لا حل عسكريا في اليمن وننتظر رد الحوثيين على مبادرة السعودية".


وكان وزير الخارجية السعودي، أعلن في وقت سابق طرح بلاده مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.


وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة"، مضيفًا أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، كما سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد

 محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".
وأكد بن فرحان أن تدخلات إيران، هي التي تؤثر على الوضع في اليمن، موضحًا أن "المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء الأزمة، وسيتم وقف إطلاق النار بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".

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