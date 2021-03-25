نائبة تقترح تركيب "سوار إلكتروني" بديلا عن السجن (فيديو)

اقترحت النائبة سميرة الجزار، تركيب "سوار إلكتروني" بديلا عن السجن للمدانين بأحكام بسيطة، ويتم تطبيق ذلك الإجراء في الولايات المتحدة الأمريكية و40 دولة أخرى.



وتابعت مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفكرة جاءتها من مشاهدة الأفلام الأجنبية من خلال تركيب سوار في أيدي الأشخاص المدانين في جرائم ليست بالكبيرة، ويتم مكوثهم في منزلهم وإذا تحرك خارجه يصدر السوار إنذارا.



وتمنت النائب سميرة الجزار أن يتم تطبيق ذلك الأمر خاصة أنه سيصب في مصلحة وزارة الداخلية، حيث يتم تكلف الداخلية في الحراسة وفي السجون.

